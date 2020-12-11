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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرفض عروض رحيل قفشة بسبب مونديال الأندية، ولجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق.

الأهلي يرفض عروض رحيل قفشة بسبب مونديال الأندية

دفع تألق محمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي ومساهمته الواضحة في فوز فريقه بالثلاثية العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لمتابعة اللاعب تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، ودخلت أندية ساوثهامبتون الإنجليزي واشبيلية الأسباني في محادثات مع الشركة المسئولة عن تسويق قفشة في وقت سابق إلا ان ادارة الأهلي رفضت مناقشة العروض بسبب بطولة افريقيا وهو الأمر الذي تكرر حاليا حيث ترفض ادارة الأهلي ايضا التفريط في خدمات صانع العاب الفريق الاساسي وذلك للرغبة في تواجده خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

لجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق

أكد فوزي العريان المستشار القانوني بنادى الزمالك، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنه المكلفه بإدارة النادى، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنه فى برنامج زمالكاوى المذاع على قناه نادى الزمالك، وذلك بعدما ادلى طارق يحيى بتصريحات مهاجمًا فيها اللجنة التى تُدير القلعة البيضاء.

المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للزمالك فى انطلاق الدورى

يدخل فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، اليوم الجمعة، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة الزمالك غداً السبت بمنافسات الجولة الأولى من الدورى الجديد، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على الملعب الفرعى قبل أن يعلن عماد النحاس عن قائمة المباراة النهائية، وكان الفريق قد خاض تقسيمة قوية فى مارن الأمس شهدت تألق الصفقات الجديدة ومنافسة شرسة بين اللاعبين على حجز المقعد الأساسى فى التشكيل.

الأهلي يختبر مروان محسن اليوم لتحديد موقفه من مباراة المقاصة

يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه بشكل نهائى من مباراة المقاصة المقرر مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز. وفى هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن دخول الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد، موضحاً أن مروان سيخضع للفحص الطبى قبل مران اليوم من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه فى الحسابات الفنية لمباراة الأهلى ومصر المقاصة المقبلة، ورغم أن حظوظ مروان محسن فى المشاركة أمام المقاصة صعبة للغاية إلا أن الجهاز الفنى سيُعلن موقفه بعد مران اليوم سواء بالاستبعاد وهو الاحتمال الأرجح أو دخول قائمة المباراة.

عبد الرحمن مجدى يعلن تأجيل رحيله عن الإسماعيلى لنهاية أولمبياد طوكيو

أصدر عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى، بياناً عبر حسابه على إنستجرام أعلن خلاله غلق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش، وقال عبد الرحمن مجدى فى بيانه، "جمهور الإسماعيلى على رأسى، جمهور الإسماعيلى صاحب الفضل الكبير علىّ أولا وأخيراً ومستمر بإذن الله لرد جزء من الحب والتعاطف والدعم المعنوى الذى وجدته من جمهور الإسماعيلية العظيم، ومستمر للمساهمة فى هدفنا لعودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية بين الكبار، لم أنظر لأى عروض ولن أدرس أى عروض فى الوقت الحالى، وخطوتى القادمة لن تكون إلا لتشريف الإسماعيلية خارج مصر للاحتراف الخارجى بعد أن يحالفنا التوفيق باذن الله وبدعواتكم فى دورة طوكيو الاوليمبية".

حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام المقاولون العرب

يتولى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الختامى اليوم الجمعة، على ملعبه بقلعة ميت عقبة ثم سيختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق قائمة مواجهة المقاولون.

رئيس الإسماعيلى يحفز اللاعبين بـ100 ألف جنيه للتتويج بالبطولة العربية

وعد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبيه خلال الجلسة التى جمعتهم أمس، الخميس، قبل افتتاح الدورى بالحصول على 100 ألف جنيه لكل لاعب حال نجاح الدراويش فى الفوز بالبطولة العربية، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.