أسوان يحقق المفاجأة أمام إنبي بافتتاح الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز أسوان على مضيفه إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت" مساء الجمعة، في افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.

ويدين أسوان بالفضل في الفوز إلى لاعبه البديل هيثم الفيل الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء فور مشاركته.

وحاول إنبي إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن دفاع أسوان كان يتصدى لمحاولات الفريق البترولي.

وبهذه النتيجة، يقص أسوان شريط الدوري الجديد بمفاجأة مبكرة أمام إنبي، ليحصد فريق المدرب سامي الشيشيني أول ثلاث نقاط بالمسابقة المحلية.

تشكيل إنبي: محمود جاد، كريم فؤاد، رامي صبري، حامد إسماعيل، عبدالرحمن عامر، هشام عادل، صلاح ريكو، مصطفى شلبي، مصطفى عادل، دينو بيتر، إبراهيم جلال.

تشكيل أسوان: عمر رضوان، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سري، عمرو الحلواني، محمود صلاح، أحمد فتحي، أحمد أيمن، أحمد صغيري، عمرو ناصر.