"مصر للطيران وباتا".. المحلة يُعلن توقيع 6 عقود رعاية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف على الكرة، حسام عزو، إن شركتهم وقعت عقود رعاية مع 6 شركات بالإضافة إلى شركة لتكون ناقلاً للفريق خلال الموسم الكروي 2020/2021 الذي انطلق اليوم الجمعة.

وعدد عزو، عقود الرعاية لغزل المحلة في الموسم عبر تصريحات خاصة لمصراوي جاءت:"وقعنا مع مصر للطيران، الإسكندرية للإسكان، الدلتا للحديد والصلب، باتا، مصر تأمينات للحياة، النصر للإسكان، بالإضافة إلى مصر للسياحة كناقل للفريق".

وأشار نائب رئيس نادي غزل المحلة، إلى أن إبرام عقود الرعاية جاء بإشراف ومفاوضات من قِبل وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق؛ حيث وقعوا العقود مع مصر للطيران في حفل يوم أمس الخميس في القاهرة، رافضاً الإفصاح عن قيمة عقود الرعاية.

وكان المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، قد أوضح في تصريحات سابقة لمصراوي، تعاقدهم مع 10 صفقات جديدة لخوض منافسات الموسم الكروي الجاري.