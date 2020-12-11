الخليج 365 يكشف تصميم قمصان الأهلي.. وظهور النسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول تصميم القمصان الثلاثة للنادي الأهلي في الموسم الجديد 2020/2021 بعدما أنهى اللاعبون جلسة التصوير الخاصة بالقمصان الجديدة.

وسيظهر الأهلي بقميصه الجديد أمام مصر المقاصة حين يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للمسابقة.

وقال المصدر، في تصريحات ليلا كورة: "الزي الأساسي سيكون قميصه باللون الأحمر بياقة دائرية تحتها شكل الرقم 7 باللون الذهبي، على أن يكون لون الشورت أبيض، بخط أحمر على الجانبين".

وأضاف: "سيظهر على القميص نسر الأهلي بعلامة مائية على الناحية اليسرى، وتكتسي أطراف الأكمام باللون الذهبي".

وأوضح: "بعد تتويج بالأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة، تمت إضافة النجمة التاسعة على القميص ووضعها بجانب لوجو أمبرو، في تصميم جديد مطبوع يدمج بين النجمة ورقم ٩".

وتابع: "القميص الاحتياطي للأهلي سيكون لونه بالأزرق الداكن ومن تحتها اللون الأحمر، وسيكون الزي بمربعات متدرجة بألوان الأزرق ودرجاته، والأكمام ستكون باللون الأزرق الداكن".

وأتم المصدر قائلا: "القميص الثالث سيكون باللون الرصاصي، والأكمام باللون الأسود والشورت باللون الأسود".