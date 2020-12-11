موسيماني: لم يتم تقديري طوال حياتي مثلما حدث في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إنه لم يلق استقبالًا وترحيبًا طوال حياته، مثلما حدث بين جدران النادي المصري، عندما تعاقد معه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتحدث موسيماني عن تجربته مع الأهلي خلال حوار مع صحيفة فرانس فوتبول قائلًا: "بعد تعاقدي مع الأهلي، وصلت إلى القاهرة في السادسة صباحًا، ورغم ذلك وجدت الجماهير في انتظاري بالمطار."

وحول قرار قبول عرض الأهلي، قال مدرب فريق صنداونز الجنوب أفريقي السابق: "استغرقت يومًا واحدًا لقبول العرض، وكان ذلك وقتًا طويلًا، أردت خوض تلك التجربة، بقيت مدربًا لصن داونز لمدة ثماني سنوات، كانت مدة كافية لإثبات ولائي، لكن وجدت أن الوقت قد حان لكي أفعل شيئًا لنفسي."

وأضاف موسيماني حول التوقيت الذي رحل به ليخوض تجربته على مقعد القيادة الفنية للأهلي: "التوقيت كان مثاليًا، حققت الثلاثية المحلية مع صنداونز في نهاية موسم 2019/2020، وكنا قد خرجنا بالفعل من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا."

كما تحدث موسيماني عن التتويج التاريخي بدوري أبطال أفريقيا قائلًا: "فزت باللقب ذاته عام 2016 مع صنداونز، وتُوجت في مصر أيضًا أمام نفس المنافس (الزمالك)، لكن التتويج كان أمام 63 ألف متفرج في برج العرب، الأمر مع الأهلي كان مختلفًا، في ملعب بدون جمهور."

وواصل مدرب الأهلي: "لكن في أرض الملعب نسينا تلك الأشياء، وكان تركيزنا فقط حول إدارة المباراة، لا أعلم إن كان شعوري مماثلًا لشعور بيب جوارديولا، جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي عند تتويجهم بدوري أبطال أوروبا، لكن بالنسبة لي، الفوز الفوز باللقب الأفريقي الأبرز يمنحني العديد من المشاعر المتباينة."

وأجاب موسمين عن سؤال حول مأزق تلاحم الموسمين الماضي والحالي قائلًا: "إنه شعور غريب، في العادة عندما تُتوج بالألقاب تحصل على قسط من الراحة، تذهب لقضاء إجازة، لكن كورونا تسبب في أشياء غريبة للغاية في هذا العام."

ويستعد المدير الفني الجنوب أفريقيا لقيادة الأهلي في موسم جديد بالدوري المصري الممتاز، بمواجهة مصر للمقاصة، في الجولة الأولى للدوري المصري بموسم 2020/2021، بعد أيام قليلة من نهاية موسم 2019/2020، بتتويج الفريق تحت قيادته بكأس مصر.