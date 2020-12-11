حسين الشحات يخضع لجراحة في إصبع القدم (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أجرى حسين الشحات، لاعب الأهلي، جراحة في القدم ظهر اليوم الجمعة بأحد المستشفيات بالقاهرة.
وكان الشحات قد أعلن في وقت سابق حاجته لجراحة في إصبع القدم تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق الأحمر.
وحصل الشحات على إذن الجهاز الفني لإجراء العملية، وخضع للجراحة صباح اليوم.
ومن المقرر خروج اللاعب من المستشفى في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وسيحصل حسين الشحات على راحة لمدة أسبوع قبل الانتظام في تدريبات الأهلي مجددًا.
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