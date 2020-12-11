الخليج 365 يكشف كواليس الاعتداء على أيمن يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول كواليس الاعتداء على أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، بعد تعرضه لإصابات بالغة إثر اعتداء عليه بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتسبب الاعتداء على يونس في تعرضه لإصابات بالغة في رقبته وذراعه، كما تحطم زجاج سيارته.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "3 شباب اقتربوا من سيارة أيمن يونس وبدأوا في الحديث معه عن حال نادي الزمالك أثناء صلاة الجمعة".

وأضاف: "الحديث بدأ بمناقشة ساخنة بين الشباب وأيمن يونس، وأثناء الحديث تفاجأ الأخير بقيامهم بتكسير زجاج السيارة والاعتداء عليه".

وأتم المصدر قائلا: "توجه أيمن يونس إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة".

ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بمواجهة فريق المقاولون العرب على "ستاد الكلية الحربية"، أملاً في اللقب الـ13 للنادي الأبيض.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.

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