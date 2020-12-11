بالصور.. إصابات بالغة لأيمن يونس بعد هجوم مجهولين على سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، لإصابات بالغة إثر اعتداء عليه بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتسبب الاعتداء على يونس في تعرضه لإصابات بالغة في رقبته وذراعه، كما تحطم زجاج سيارته.

وكان أيمن يونس صرح عبر قناة "الزمالك" قبل أيام: "تلقيت تهديدات أنا وأسرتي على هاتفي بعد تكليفي في الزمالك، لا أعرف من الذي يقود هؤلاء المأجورين، هل هذه أجواء رياضية؟ لكننا نتقبل ونتحمل الموقف".

ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بمواجهة فريق المقاولون العرب على "ستاد الكلية الحربية"، أملاً في اللقب الـ13 للنادي الأبيض.

ويشغل أيمن يونس منصب الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.

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