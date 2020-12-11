سلة سموحة 2009 تفوز على الجيش

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2009 بقيادة خالد مصطفى الفوز في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية وتغلب علي نظيره الجيش.

يضم الفريق النجمات: بسنت إسلام وهنا ياسر وأمينة محمود كنزي حسام الدين ومريم رشاد ونور وسام وفرح تامر ومريم أيمن وجنة أحمد وسلمي أحمد ومودة أحمد وحلا عمرو وسلمي محمد ولارين حسن ورقية أحمد وفرح إيهاب ومريم وسام وسجا حسن وشهد محمود وسلمى رفعت.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن خالد مصطفى مدرب والكابتن زينب عبد المنعم إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. وفرح تامر ومريم أيمن وجنة أحمد وسلمي أحمد ومودة أحمد وحلا عمرو وسلمي محمد ولارين حسن ورقية أحمد وفرح إيهاب ومريم وسام وسجا حسن وشهد محمود وسلمى رفعت.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن خالد مصطفى مدرب والكابتن زينب عبد المنعم إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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