جلسة علاج طبيعي لمروان محسن

أدى مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز . اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي.ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز .

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