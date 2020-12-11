بنات سموحة يفزن على الجياد فى بطولة الكرة الطائرة

فاز فريق"8 بنات" للكرة الطائرة بنادى سموحه على نظيره نادي الجياد بنتيجة 2/3 فى فى المباراة التى جمعت بين الفريق صباح اليوم ضمن منافسات بطولة منطقة الإسكندرية.

يقود الفريق:

مدرب الفريق الكابتن مريم يحيي، إدارى الكابتن ايمن فوزي، علاج طبيعي د. مايكل منير. فى المباراة التى جمعت بين الفريق صباح اليوم ضمن منافسات بطولة منطقة الإسكندرية.مدرب الفريق الكابتن مريم يحيي، إدارى الكابتن ايمن فوزي، علاج طبيعي د. مايكل منير.

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