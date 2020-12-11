سلة براعم سموحة تفوزن علي الاتحاد السكندري

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2009 (الأبيض) بقيادة الكابتن لؤي باسم انتصاراته في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية وتغلب علي نظيره الاتحاد السكندري.

يضم الفريق النجمات: جودي طارق وجودي وليد وميرنا حازم ومايا سمير وباكينام بهاء الدين وجاسمين محمد وهانيا ناصر وجنا محمد وسدرا محمد وهنا محمد وملك محمد ونور خالد ونادين أحمد وفريدة عادل ونادين حاتم ومريم محمد ولانا محمد وجودي محمد وعاليا حسام ورزان أمجد.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن لؤي باسم مدرب والكابتن زينب عبد المنعم إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. وجاسمين محمد وهانيا ناصر وجنا محمد وسدرا محمد وهنا محمد وملك محمد ونور خالد ونادين أحمد وفريدة عادل ونادين حاتم ومريم محمد ولانا محمد وجودي محمد وعاليا حسام ورزان أمجد.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن لؤي باسم مدرب والكابتن زينب عبد المنعم إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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