توج محمود الهريدى لاعب نادى سموحه للبلياردو "السنوكر" ببطولة الجمهورية للجامعات، في دورة الشهيد الرفاعي الثامنة والأربعين، وتنافس ابن سموحه فى البطولة ممثلا للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

و تأهل الهريدى بهذا الفوز للمشاركة فى دورة الألعاب الافريقية للجامعات "أفريقيا ٢٠٢٢". الشهيد الرفاعي الثامنة والأربعين، وتنافس ابن سموحه فى البطولة ممثلا للأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.و تأهل الهريدى بهذا الفوز للمشاركة فى دورة الألعاب الافريقية للجامعات "أفريقيا ٢٠٢٢".

كانت هذه تفاصيل خبر الهريدي يفوز ببطولة الجامعات للسنوكر ويتأهل لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.