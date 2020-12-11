زمالك 2005 يهزم الإعلاميين ببطولة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٥، على ضيفه الإعلاميين بخمسة أهداف مقابل لاشئ، في المبارة التي اقيمت على ملاعب الناشئين بالنادي ، في اطار افتتاح منافسات دوري

منطقة الجيزة للمجموعة الأولى.

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من أحمد إبراهيم "شيكا" هدفين، أحمد مجدي، هشام فؤاد، أنس وائل هدف لكل لاعب

منهم.

وبهذه النتيجة حصد الفريق أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالبطولة.

ويقود فريق ٢٠٠٥، شريف خليل مديرا فنيا، ويعاونه محمد إبراهيم ، حسام فتحي، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى ، محمد علام أخصائي علاج طبيعي ، محمد كمال إداري الفريق.