الاهلي يخضع لـ "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة المقاصة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحليل «رابيد تيست» اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش تحت إشراف موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون. الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش تحت إشراف موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

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