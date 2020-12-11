شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء أيمن يونس وطارق يحيى يكشف حقيقة الخلافات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك وجود خلافات بينه وبين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل صالح الزمالك وأبدى اندهاشه مما تردد عن انتقاده لتصريحات طارق يحيى، مؤكداً أنه لم يحدث وأنه كان اتفاق بينهما على العشاء اليوم قبل الحادثة.
يذكر أن مجهولون، تعدوا على أيمن يونس وحطموا زجاج سيارته ، بعد صلاة الجمعة مما تسبب فى إصابته بجروج وخدوش.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
6,854
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