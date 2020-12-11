شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وتحطيم سيارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك تفاصيل لاعتداء من مجهولين بمحيط منزله بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.

وقال أيمن يونس: « وقفت مع بعض الشباب للحديث عن أمور الزمالك بشكل ودى إلا أنه أثناء مغادرتى لهم قاموا بقذف سيارتي بوابل من الحجارة والزلط وتسببت أحدها في تحطيم زجاج سيارتى بما تسبب في إصابتى ببعض الخدوش والجروح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب إدارة الكمبوند السكنى».

وأصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، باصابات في الرقبة في اعتداء من قبل مجهولين هاجموه بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة، كما تحطم زجاج سيارته.

كان أيمن يونس قد دخل في وصلة من الهجوم المتبادل مع عدد من نجوم الزمالك بعد الحديث حول رغبته في بيع نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير سيولة مالية لالجمعةلنادي بعد الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

وكشف مصدر أمني أن قوة أمنية من ضباط مباحث قطاع 6 أكتوبر انتقلت إلى مكان الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من مجهولين عقب صلاة الجمعة، بمنطقة 6 أكتوبر، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وجارٍ فحص الكاميرات الموجودة في الشارع لتحدد هوية مرتكبي الحادث.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» أن فريق البحث سيتتبع خطوات مرتكبي الحادث بالاعتداء على الرئيس التنفيذي للنادي الزمالك وتحطيم سيارته، وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.