شكرا لقرائتكم خبر عن 120 متسابقا في أول سباق دولي للدراجات الهوائية الجبلية والان مع التفاصيل
يذكر أن السباق يتكون من 5 مراحل ستحتضن (يزن رانش) بجدة المرحلتين الأولى والخامسة (الأخيرة)، فيما ستكون المرحلة الثانية في منطقة (العلا) خلال شهر فبراير المقبل 2021، أما المرحلتان الثالثة والرابعة ستكونان موزعة على بعض مناطق المملكة وسيعلن عنها لاحقاً.
ويشارك في السباق عدد من الرعاة في مقدمتهم مجموعة محمود سعيد للمرطبات والجامعة بلازا وكنان.
وتهدف هذه الفعالية والحدث الرياضي المهم الذي تستضيفه (يزن رانش) للتعريف بهذه الرياضة الجديدة في السعودية، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد ممارسي الرياضة عموماً
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