شكرا لقرائتكم وجيه أحمد عضو لجنة الحكام ببطولة شمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم على الحكم الدولي وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ، للتواجد عضوا بلجنة الحكام ببطولة شمال افريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة من 15 الي 28 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزه"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.