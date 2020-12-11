شكرا لقرائتكم أحداد يقترب من تعويض أوباما في تشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب المغربي حميد احداد لاعب الزمالك العائد من الإعارة للرجاء المغربي، من الظهور في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا في الأسبوع الأول من الدوري لتعويض غياب يوسف أوباما لاعب الفريق العائد من إصابة بفيروس كورونا ، حيث يرغب البرتغالي جايمي باتشيكو في الدفع باللاعب أساسيا عقب ظهوره بمستوي متميز في التدريبات التي خاضها مع الفريق فضلا عن ارتفاع معدل اللياقة البدنية له نظرا لخوضه تدريبات مع فريق الرجاء قبل وصوله القاهرة.

فيما يوجد رأي اخر داخل الجهاز الفني بالدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك في التشكيل الأساسي بدلا من احداد باعتبار ان شيكابالا بدأ مباريات الزمالك الأخيرة أساسيا وكان احد العناصر المميزة في مباراة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى هاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد فى النادي ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

وفى وقت سابق، طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة فى الوقت الحالى بقلعة ميت عقبة، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر"، "بتمني من الاسماء الي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".