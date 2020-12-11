شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي ينتهون من جلسة التصوير بالقميص الجديد قبل الظهور الأول أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الأهلي لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد الذي سيظهر به الفريق بعد غد ، الأحد، في أول مباراة للفريق ببطولة الدوري للموسم الجديد بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذي سيظهر مع انطلاقة بطولة الدوري الممتاز التي يحمل الأهلي لقبها للمرة الـ42 في تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه ، وكشف مسئولو الأهلي أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

من ناحية أخرى ، يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه بشكل نهائى من مباراة المقاصة وفى هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن دخول الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد، موضحاً أن مروان سيخضع للفحص الطبى قبل مران اليوم من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه فى الحسابات الفنية لمباراة الأهلى ومصر المقاصة المقبلة، ورغم أن حظوظ مروان محسن فى المشاركة أمام المقاصة صعبة للغاية إلا أن الجهاز الفنى سيُعلن موقفه بعد مران اليوم سواء بالاستبعاد وهو الاحتمال الأرجح أو دخول قائمة المباراة.