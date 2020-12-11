شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن خضوع حسين الشحات لعملية جراحية وغيابه عن الأهلى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن خضوع حسين الشحات، نجم الأهلى، لعملية جراحية حالياً تبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام، وكتب شوبير، "يخضع اللاعب حسين الشحات لعملية جراحية الآن فى أحد المستشفيات بالدقى لعمل حراجة سريعة لظافر القدم اليسرى بعد إصابة فى القدم.. وفضل الجهاز الفنى سرعة إجراء العملية لتجهيز اللاعب للمباريات القادمة وقد يغيب من أسبوع إلى 10 أيام".

فى سياق آخر، يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه بشكل نهائى من مباراة المقاصة المقرر مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز. وفى هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن دخول الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد، موضحاً أن مروان سيخضع للفحص الطبى قبل مران اليوم من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه فى الحسابات الفنية لمباراة الأهلى ومصر المقاصة المقبلة، ورغم أن حظوظ مروان محسن فى المشاركة أمام المقاصة صعبة للغاية إلا أن الجهاز الفنى سيُعلن موقفه بعد مران اليوم سواء بالاستبعاد وهو الاحتمال الأرجح أو دخول قائمة المباراة.

وفى الوقت الذى يضع الجهاز الطبى بالأهلى برنامجاً علاجياً مكثفاً لكريم نيدفيد لاعب الفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وينفذ كريم نيدفيد برنامجاً يومياً لمدة 8 ساعات برفقة طبيب الفريق، وخضع نيدفيد لأكثر من عملية جراحية مؤخراً فى الركبة، وقال مسئولو الأهلى، إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي، فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلى فى القاهرة، ويسير البرنامج العلاجى لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية فى النادى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا فى ظل الوحدات البدنية المتنوعة التى يحصل عليها داخل النادى الأهلى من فريق التأهيل المكون من محمد وفائى ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بالأهلى فى يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتى تشمل خوض تدريبات بدنية فى الجيم بجانب فقرات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى اليومي، يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.