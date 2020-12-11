شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد أساسيا مع الزمالك أمام المقاولون.. وشيكابالا فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المغربى حميد أحداد، لاعب الزمالك العائد من الإعارة للرجاء المغربي، من الظهور فى التشكيل الأساسى لفريق الزمالك فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا فى الأسبوع الأول من الدورى لتعويض غياب يوسف أوباما لاعب الفريق العائد من إصابة بفيروس كورونا، ويرغب البرتغالى جايمى باتشيكو فى الدفع باللاعب أساسياً عقب ظهوره بمستوى متميز فى التدريبات التى خاضها مع الفريق، فضلا عن ارتفاع معدل اللياقة البدنية له نظراً لخوضه تدريبات مع فريق الرجاء قبل وصوله القاهرة.

فيما يوجد رأى آخر داخل الجهاز الفنى بالدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك فى التشكيل الأساسى بدلا من أحداد باعتبار أن شيكابالا بدأ مباريات الزمالك الأخيرة أساسيا وكان أحد العناصر المميزة فى مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، هاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد فى النادى ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع اشرف صبحى وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

وفى وقت سابق، طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة فى الوقت الحالى بقلعة ميت عقبة، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر"، "بتمنى من الاسماء الى فشلت قبل كدة فى ادوارها كمسؤليين عن الكورة فى نادى الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمنى اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادى الزمالك الى عنده كوادر كتير محترمة و يتولى الاصلح لادارة المنظومة الكروية فى النادي".