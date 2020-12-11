شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبي الأهلي بالقميص الجديد قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق بعد غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

من ناحية أخرى، يخضع مروان محسن مهاجم الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه بشكل نهائى من مباراة المقاصة وفى هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن دخول الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد، موضحاً أن مروان سيخضع للفحص الطبى قبل مران اليوم من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه فى الحسابات الفنية لمباراة الأهلى ومصر المقاصة المقبلة، ورغم أن حظوظ مروان محسن فى المشاركة أمام المقاصة صعبة للغاية إلا أن الجهاز الفنى سيُعلن موقفه بعد مران اليوم سواء بالاستبعاد وهو الاحتمال الأرجح أو دخول قائمة المباراة.