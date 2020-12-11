شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مايا وائل لاعبة جمباز سموحة: بحب سعاد حسنى ونفسى أكون رسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مايا وائل لاعبة فريق الجمباز الإيقاعى بنادى سموحة، والتى تشارك فى العديد من البطولات على مستوى الناشئات مع فريها بمختلف المنافسات سواء المحلية أو غيرها.



لاعبة جمباز سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الفنون، خاصة الرسم وسماع الموسيقى بأنواعها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البانيه، أكلة سهلة لكن بتكون مختلفة وطعمها لذيذ.



مايا وائل

من نجمك المفضل؟

نيلى كريم، بحب كل أدوارها، ورقيقة.



لاعبة الجمباز 2

من مطربك المفضل؟

المطربة billie eilish

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

رسامة لأنى زى ما قلت بحب الرسم جدا، وبستغل أى فرصة عشان أرسم فيها.



لاعبة الجمباز

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

لا مبالاة وبتجاهل الموقف كله وكأنى مش سامعة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

السندريلا سعاد حسنى، مش هتتكرر تانى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا من غير تفكير.



مايا لاعبة سموحة

لو هترتبطى تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم لا؟

أكيد رياضى عشان يكون متفهم ظروف التدريب والبطولات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هتناقش معاه، وأقنعه بوجهة نظرى.