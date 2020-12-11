شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يسجل الظهور الأول في الدوري أمام الإنتاج الحربي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الإنتاج الحربى مع سيراميكا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة فى السابعة والنصف مساء على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

وكثف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج، جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى، كما طلب من الصفقات الجديدة بذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، بينما يأمل محمد يوسف الذى تولى تدريب سيراميكا فى تجاوز الاختبار الأول، خاصة أنه تسلم فريقاً جديداً بعدما تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا يسجل الظهور الأول في الدوري أمام الإنتاج الحربي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.