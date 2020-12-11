شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتحدى الجونة في بداية الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.
واستطاع الطلائع أن يلفت الأنظار بعرض قوى أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر الذى توج بلقبه الأهلى، وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات،ويراهن الجهاز الفنى على الروح العالية اتلى ظهرت على اللاعبين فى نهائى الكأس لاستمرارها فى الفترة المقبلة للمنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري.
بينما يرفع الجونة الذى يقوده رضا شحاتة شعار التحدى أمام الطلائع لرغبته فى تحقيق الفوز لمنح اللاعبين دفعة قوية لاستكمال المشوار بقوة.
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