شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق الدورى .. تعرف على الإجراءات الصارمة للفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع انطلاق النسخة الجديدة للدورى الممتاز شددت لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق على الاندية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة للبطولة، حيث تقرر أن تخوض الفرق مبارياته كل 3 أيام، كما أن نهاية الدورى فى منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذى سيخوض مباراة خارجيا، سواء إفريقيا أو عربيا، سيخوض مباراة بالدورى قبل 3 أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و4 أيام إذا كان خارج مصر.



وستقام المباريات دون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبى فى فترة الأولمبياد، وإذا أُلغى بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدورى بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين، كما أن التغييرات فى الدورى مستمرة: 5 تغييرات فى 3 أوقات خلال اللقاء، وسيتواجد 9 لاعبين بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وتم تعديل لائحة الغرامات فى الموسم الجديد: أى لاعب طُبقت عليه غرامة، أمامه أسبوعان للسداد، وفى حال لم يسدد ستكون الغرامة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وإذا كان اللاعب موقوفا من الأساس ستكون أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف، وفى اللائحة الجديدة بند أنه حال إصابة أكثر من 16 لاعبا بالقائمة ستؤجل المباراة، غير ذلك ستُلعب المواجهة دون مشاكل، وفى حال التأجيل بسبب إصابة أكثر من 16 لاعبا ستتم معاقبة الفريق لأنه الأمر إهمال طبى جسيم وفقا للجنة الطبية باتحاد الكرة.