شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الدورى يعود للدوران في نسخته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الجمعة، النسخة الجديدة للدورى الممتاز لموسم 2020-2021، وسط مخاوف من الإلغاء بسبب جائحة كورونا، وتسابقت أندية الدورى نحو تدعيم صفوفها بصفقات متميزة من أجل المنافسة على المربع الذهبى، بينما تتجه الأنظار نحو الدرع من جانب الثلاثى المرشح للقب «الأهلى والزمالك وبيراميدز».
تقام البطولة بنظام دورة من دورين، ويتأهل البطل والوصيف إلى دورى أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وأحيانًا الرابع إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويهبط آخر ثلاثة فرق فى ترتيب الدورى إلى دورى الدرجة الثانية، فيما يتأهل متصدرو المجموعات فى دورى الدرجة الثانية إلى الدورى الممتاز.
يضم السجل الذهبى للهدافين التاريخيين للدورى نجوما كبارا، يتقدمهم حسن الشاذلى برصيد 187 وحسام حسن 167 ومصطفى 123 والسيد الضظوى 112 ومحمود الخطيب 107.
وتأهل للنسخة الجديد ثلاثة أندية هى: سيراميكا وغزل المحلة والبنك الأهلى، بينما هبط للقسم الثانى أندية طنطا ونادى مصر وحرس الحدود. ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقبا، يليه الزمالك بـ12 لقبا، ثم الإسماعيلى بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبى والمقاولون العرب بلقب وحيد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر قطار الدورى يعود للدوران في نسخته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.