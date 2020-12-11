المقاصة يعلن عن صفقاته الجديدة ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. غدا

شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن عن صفقاته الجديدة ويقدم المدير الفني في مؤتمر صحفي.. غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد المهندس احمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي ورئيس الشركة الراعية للنادي مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غد السبت بفندق سونستا بمدينة نصر، لتقديم المدير الفني والصفقات الجديدة لفريق الكرة بالمقاصة.
ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد عبد الخالق بتقديم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة، بجانب تقديم اكثر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم قبل انطلاق الموسم الجديد ، مع عرض تفاصيل تلك التعاقدات.
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على جاهزية فريق المقاصة لمباراة الأهلي المقررة بعد غد الأحد في إطار الجولة الأولى للدوري، وأشار إلى أن المدير الفني إيهاب جلال سيوجه رسالة طمأنة لجماهير المقاصة خلال المؤتمر الصحفي بخصوص الصفقات الجديدة التي دعم بها الفريق ، وحول الاستعدادات القوية لمواجهة الأهلي.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الفريق ضم عدد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن هناك حالة جيدة من الاستقرار الفني والإداري تم توفيرها للفريق ، مما تجعله قادر على المنافسة بقوة والتواجد ضمن المربع الذهبي للدوري.
ومن المقرر ان يختار ايهاب جلال 20 لاعبا عقب تدريب الفريق صباح غدا السبت للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاهلي.
واوضح النائب وليد هويدي مدير الكرة ان فريق المقاصة انهي معسكره المغلق الناجح بالاسماعيلية ، وعاد اللاعبون للقاهرة ليدخل الفريق معسكر مغلق غدا استعدادا لموقعة الاهلي ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة طيبة في بداية الدوري امام الاهلي حامل اللقب.
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