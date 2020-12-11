تفاصيل الاعتداء على أيمن يونس وتحطيم زجاج سيارته بعد صلاة الجمعة من قبل جماهير الزمالك

في واقعة ماساوية، هاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى.

والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة.

وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وكشف أحد أعضاء لجنة الحكماء أن أيمن يونس دائم التواجد فى النادي ويحاول السيطرة والتدخل فى كل شئون الكرة واتخاذ قرارات بصفة فردية، ما دفعهم للحديث مع اشرف صبحي وزير الرياضة حول اعتذارهم عن المهمة بسبب تصرفات أيمن يونس.

وفى وقت سابق، طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بإحضار كوادر لإدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث يترأس أيمن يونس لجنة الكرة فى الوقت الحالى بقلعة ميت عقبة، وقال عيد عبد الملك عبر حسابه على "تويتر"، "بتمني من الاسماء الي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".