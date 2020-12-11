شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مواجهات جمعت إنبى وأسوان قبل افتتاحية الإيجبشيان ليج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بحثاً عن تسجيل أول انتصار فى المسابقة، وفى المقابل يسعى تماسيح النيل لانطلاقة مميزة مع بداية الموسم.

*تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 8 مرات، شهدت تفوقا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاث مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

*طولان يحذر من الاستهتار والشيشينى يبحث عن أول ثلاثة نقاط

من جهته حذر حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه من الاستهتار بفريق أسوان خاصة أن المنافس دعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أجل الظهور بشكل أفضل فى الموسم الجديد.

فى سياق مختلف، طالب سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاعبيه بتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة لتدشين موسم متميز بعد البقاء بين الكبار فى الموسم الماضى.

*8 صفقات جديدة لـ"إنبى"

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

*25 صفقة لتماسيح النيل

فيما نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.