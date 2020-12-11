شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد زيدان تحتفل بعيد ميلاده برسالة رومانسية: حب حياتى ونصفى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ونشرت صورتين لهما معاً وعلقت عليها: "اليوم هو أفضل أيام حياتى، لأنك جئت إلى العالم فيه، وأصبحت عالمى، كل سنة وأنت طيب يا حب حياتى، ونصفى الآخر".



زيدان ووجته

وفى نفس السياق، احتفى برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، مع الإعلامي حسام الدين حسين، بعيد ميلاد النجم الدولى المصري، محمد زيدان. ولد زيزو فى 11 ديسمبر عام 1981م فى محافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشيء في الثامنة من عمره.



زيدان وزوجته على انستجرام

وانضم محمد زيدان إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفاً فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.

لفت النجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى فى الدنمارك الأنظار إليه وبدأت المفاوضات مع نادى “بريمين” الألمانى لينضم إلى صفوفهم لمده أربع مواسم، ولكنه سرعان ما انتقل إلى نادى “ماينز” الألمانى على سبيل الإعارة الذى يعد بمثابة ميلاد جديد لزيدان حيث اختير من جانب صحيفة “بيلد” الألمانية كثالث أفضل لاعب فى الدورى الألمانى موسم 2006/2007 لإحرازه 13 هدفاً فى 15 مباراة