وضع فريق ريفر بليت الأرجنتيني قدما في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس بعدما تغلب على ضيفه ناسيونال الأوروجوياني 2 / صفر صباح الجمعة في ذهاب دور الثمانية.
ويلتقي الفريقان إيابا في أوروجواي مساء الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
وافتتح جونزالو مونتييل التسجيل لريفر بليت من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أضافزميله برونو زوكوليني الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.
وتفتتح جولة اياب دور الثمانية مساء الثلاثاء المقبل بلقاء بالميراس البرازيلي مع ليبرتاد الباراجوياني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1 / 1 .
كانت هذه تفاصيل خبر ريفربليت يضرب ناسيونال بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.