محكمة إيطالية تؤيد حكم حبس روبينيو 9 سنوات

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، حكمًا بحبس النجم البرازيلي روبينيو 9 سنوات، بسبب تهمة اغتصاب.

وكان روبينيو وصديقه ريكاردو فالكو أدينا بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 23 عامًا.

وتبعًا لشبكة " "جلوبو سبورتي" البرازيلية، فإن المحكمة الإيطالية ستصدر قرارًا بحبس روبينيو

خلال 90 يومًا، ثم يستأنف محامي النجم البرازيلي على القرار.

وكان روبينيو قد وقّع عقدا للانضمام لصفوف نادي سانتوس للمرة الثالثة في مسيرته أكتوبر الماضي، لكن بعد أسبوع تقرر إيقاف التعاقد

بالتراضي بين الطرفين على خلفية القضية المدان بها.

وأعلن أحد الرعاة فسخ تعاقده مع نادي سانتوس احتراما "للمرأة" لأن الشركة لم تُبلغ بتوقيع النادي مع النجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

تجربة روبينيو الأخيرة في أوروبا جاءت بقميص إسطنبول باشاك شهير التركي وانتهت عقب التتويج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخ النادي.