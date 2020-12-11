بالمواعيد..مواجهات المقاولون العرب حتى الجولة السابعة من الدوري

يستهل فريق المقاولون العرب، مشواره في الدوري الممتاز، بالموسم الجديد ، بمواجهة الزمالك، على ستاد الكلية الحربية.

يستعد المقاولون العرب، بقوة لمباراة الزمالك، من اجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، ومواصلة المحافظة على المربع الذهبي بالدوري.

يواصل المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة الأبيض ،

ويدرس الجهاز الفني بقيادة، الزمالك بالفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم.

جدول مباريات الدوري للمقاولون حتى الجولة السابع

يواجه المقاولون فريق وادي دجلة في الجولة الثانية ، يوم 16 ديسمبر الجاري، في

السابعة والنصف.

-الجولة الثالثة يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب في الخامسة مساءً، وفي الجولة الرابعة الإنتاج الحربي على ستاد السلام في تمام الخامسة.

-الجولة الخامسة البنك الأهلي على ستاد المقاولون في الخامسة، وفي الجولة السادسة أمام الإسماعيلي، على ستاد الإسماعيلية ولم يحدد الموعد، وفي الجولة السابعة يواجه بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي في الخامسة مساءً.