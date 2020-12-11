نجم ليفربول يقترب من الرحيل إلي كلوب بروج البلجيكى

تلقى نجم فريق ليفربول عرضا من نادي كلوب بروج البلجيكي ، للرحيل عن قلعة الأنفيلد ، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة .
وكشفت إحدي التقارير الصحفية البلجيكية عن إقتراب نادي كلوب بروج من إتمام صفقة انتقال لاعبليفربول ديفوك أوريجي ، خلال فترة الانتقالت الشتوية المقبلة .
وأفاد التقريرأن مسؤولي بطل الدوري البلجيكي، يفكرون بشكل جدي، في الحصول على خدمات أوريجي، على سبيل الإعارة، حتىنهاية الموسم الجاري، وخاصًة بعد خروجه من حسابات يورجن كلوب مدرب ليفربول.
ويبدو ان أوريجي خارج حسابات المدير الفني لليفربول في الفترة ، حيث أنه لم يشارك ،سوى في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، كبديل، وفي خمس مباريات أخرى بين دوري الأبطال وكأس الرابطة وسجّل هدفًا.
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