ثلاثى الزمالك يتعافى من كورونا.. وساسى يعود للتدريبات

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه فى الثانية ظهر اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بعده يختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر غدا السبت فى افتتاحية الدورى الممتاز للموسم الجديد.

ويتوقع أن تتضمن القائمة محمد أبوجبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحازم إمام ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وحمزة المثلوثى

وإسلام جابر ومحمد حاتم بيسو لخط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى الذى يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد انتهاء إيقافه المحلى ست مباريات، وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وحسين فيصل لخط الوسط، وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وسيف جعفر وعمر السعيد.

وحرص لاعبو الفريق أمس الأول على ذبح عجل أمام مبنى قطاع الكرة وتوزيعه على عمال النادى.

من ناحية أخرى تواجد يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات عقب تعافيه بشكل نهائى من فيروس كورونا، وسلبية المسحة التى خضع لها مؤخرا، كذلك الاطمئنان عليه بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

وحرص باتشيكو المدير الفنى للفريق على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه فى وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، بالإضافة إلى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبدالحليم على مدير الكرة الذى اطمأن عليه كما تعافى أيضاً عمر السعيد مهاجم الفريق وكذلك عبدالله جمعة الظهير الأيسر ومن المقرر أن يخضع جمعة لبرنامج تدريبى خاص أيضاً.