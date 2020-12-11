شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يواجه أسوان و الإنتاج الحربي أمام كليوباترا في الجولة الأولى للدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف إنبى فريق أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت فى إفتتاح الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62 ، ويسعى الفريق البترولى عن الفوز وتحقيق أول انتصار في المسابقة ، في المقابل يسعى أسوان لمفاجئة الفريق البترولي.
ويواجه الانتاج الحربي نظيره كليوباترا فى السابعة والنصف مساء، في ثاني لقاءات الجولة الأولى للدوري العام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يواجه أسوان و الإنتاج الحربي أمام كليوباترا في الجولة الأولى للدوري العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.