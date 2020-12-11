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تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه المحلي مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

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