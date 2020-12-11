شكرا لقرائتكم تكليف الهلباوي برئاسة بعثة منتخب مصر للجودو في بطولة إفريقيا بمدغشقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين، عضو المجلس فوزى الهلباوى ، لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للكبار ، والتي تقام بمدغشقر في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر، بدلا من هشام مصباح ، الذى تقدم باستقالته في اللحظات الأخيرة لظروف خاصة .

و يرافق البعثة شريف هنوهم رئيس لجنة المنتخبات ، بالإضافة إلى 9 لاعبين و خكم ومدربان ، ورئيس البعثة ورئيس الجهاز .

.وتضم قائمة المنتخب 9 لاعبين و هم كل من محمد عبد الموجود في وزن 6 كجم ، و أحمد على عبد الرحمن وزن 66 ك ، و محمد محى وزن 73ك ، محمد على عبد العال 81ك ، و عبد الرحمن محمد وزن 81 ك ، و حاتم عبد الاخر وزن 90 ك ، و على حازم وزن 90 ك ، بالإضافة إلى رمضان درويش وزن 100 ك ، و أحمد وحيد وزن فوق 100 كجم .

على مستوى الحكام فيرافقهم محمد الهجرسى ، و المدربان عاطف مصطفى ، و ديفيد ماركو .

وقرر الاتحاد الأفريقى للجودو إلغاء البطولة الأفريقية لمنتخبات الشباب والناشئين، التى كان مقرر إقامتها ديسمبر الجارى ، بسبب تفشى فيروس كورونا، كما تقرر إلغاء البطولة الأفريقية للكبار فى منافسات الكاتا. وبالتالى ألغيت مشاركة منتخبات المنتخب المصرى الذى كان مقررا مشاركته فى البطولة بمنافسات الشباب والناشئين والكاتا، مع الاكتفاء بالمشاركة بفريق الرجال فقط، خاصة أن البطولة تدخل ضمن الرانك المؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.