شكرا لقرائتكم خبر عن «بر دبي» يستقطب الأقوياء في مضمار جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يحتضن مضمار جبل علي سباقه الرابع الذي يحمل اسم «بر دبي» اليوم الجمعة، والذي يشهد 7 أشواط بمشاركة 90 خيلاً، وخصص 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، بينما تنطلق منافسة الخيول العربية الأصيلة الوحيدة في الشوط الأول، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في الحفل حوالي نصف مليون درهم.

يشهد الشوط الرئيسي وهو الشوط الرابع في سباق اليوم، مشاركة 7 خيول لم تفز في سباقين. ويمتد السباق لمسافة 1950 متراً «شروط»، ويبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 100 درهم برعاية شادويل.

وتتجه الأنظار نحو «كرينزبيل» بإشراف شاربي وقيادة فيرون، الفائز على ذات المضمار والمسافة، وغريمه «مقادير» بإشراف واتسون وقيادة دوبس، الباحث عن لقبه الأول محلياً، وقد اقترب من تحقيق ذلك على مسافات مختلفة، كما يسعى «بلو سوفرين» لتحسين سجله في جبل علي بعد عدة محاولات غير ناجحة، ومعه رفيقه في الإسطبل «كينجز شادو» الذي أثبت نفسه من قبل، كما تنافس «ليدي سناز» بإشراف سيمار وقيادة مولن وهي المهرة الوحيدة في السباق.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة الحفل بسباق تكافؤ لمسافة 1400 متر وهو مخصص لخيول إنتاج الإمارات، ويبلغ مجموع جوائزه 50 ألف درهم برعاية شركة الساحل للمقاولات.

ويدفع المالك خالد خليفة النابودة بثقله من خلال 8 من خيوله بإشراف ارنست أورتيل، وأكثرها خبرة هو «إيه إف أشرس» وإن كان متخصصاً على العشب، وربما يكون «إيه إف المريب» اختياراً ملائماً بعد فوزه على ذات المضمار والمسافة الشهر الماضي.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الثاني 84 ألف درهم برعاية الشعفار للاستثمار، ويمتد لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، ويشكل «مقترب» بإشراف علي الرايحي وقيادة أونيل الخطورة الأكبر في هذا الشوط، كما يعد «رايفلسكوب» بإشراف سيمار وقيادة مولن أحد الخبراء في جبل علي، وتشتد الخطورة بوجود كل من «زينهم» و«دلالات» بإشراف مصبح المهيري.

وفي الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، تشارك عدة خيول قوية وتبحث عن الفوز بجوائز قدرها 76 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، ومن أبرزها «أنتولد سيكرت» بإشراف سالم بن غدير وقيادة سانتياجو، الفائز في جبل علي الشهر الماضي على مسافة مماثلة، ومعه رفيقه في الإسطبل «تيلورز رو» صاحب النتائج القوية.

كما يشارك الخبير «رايت فلانك» بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بينما يعود «بوا دي بولون» بإشراف محمود حسين وقيادة بينيرو إلى المضمار الأصفر بعد غياب أكثر من عام.

ويمتد الشوط الثالث، لمسافة 1200 متر «مبتدئة»، ويبلغ مجموع جوائزه 60 ألف درهم برعاية بنك دبي الوطني، ويبدو «الهدير» بإشراف علي الرايحي وقيادة أونيل جاهزاً لمغادرة فئة المبتدئة بعد إحرازه الوصافة في آخر سباقين خاضهما في جبل علي، ويجرب حظوظه للمرة الأولى أمام صاحب الأرض «سديد» بإشراف بشالارد وقيادة كوراتولو الذي حل وصيفاً في أول سباق بموسم الأصفر.

وفي سادس الأشواط، ينطلق سباق مبتدئة لمسافة 1600 متر، ويبلغ مجموع جوائزه 60 ألفاً برعاية الشركة الإسكندنافية للتأمين «سكانا»، ويشهد مشاركة متميزة بوجود «بليدسميث» بإشراف سيمار، و«روفر» بإشراف واتسون، كما يعود «إنسان» بإشراف شاربي في محاولته الثالثة.

وتختتم الأمسية الرابعة بسباق سرعة لمسافة 1000 متر «هانديكاب»، ويبلغ مجموع جوائزه 68 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري، وتشارك عدة خيول فائزة في سباقاتها الأخيرة، مثل «ريتش اند فيمص» بإشراف سالم بن غدير الذي بدأ موسمه بقوة ويبدو قادراً على إضافة لقب آخر، فيما يبحث المدرب كريم رمضان عن لقبه الأول محلياً برفقة «غراب آند رن».