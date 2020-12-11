شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي عاصف بين الجزيرة والوحدة يشعل ختام الجولة التاسعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تختتم مساء اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري بإقامة 4 مباريات سيكون ديربي العاصمة بين الجزيرة والوحدة أبرزها وأكثرها سخونة وأهمية.

ويستقبل شباب الأهلي ضيفه الظفرة، بينما يحل بني ياس ضيفاً على حتا، على أن يلاقي خورفكان جاره اتحاد كلباء.

الجزيرة × الوحدة

يشهد استاد محمد بن زايد ديربي العاصمة العاصف، حين يستقبل الجزيرة ثالث الترتيب العام ضيفه الوحدة في موقعة حاسمة.

ويحتاج الفريقان للفوز من أجل تلميع الصورة وتعويض خروجهما «المر» من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد خسارة الأول أمام الظفرة بهدف، ووداع الثاني أمام النصر بركلات الترجيح، ويأمل المدرب مارسيل كايزر إشراك علي مبخوت الذي عانى الإصابة في الأيام الأخيرة، بينما سيحاول خلفان مبارك تقديم ما يسهم في تعويض ضياع ركلة الجزاء أمام الظفرة.

شباب الأهلي × الظفرة

ويريد شباب الأهلي التمسك بآمال المنافسة على القمة، حين يستقبل ضيفه الظفرة، ويدرك الفرسان أن التعثر بات صعباً، بل أشبه بأمر ممنوع، خاصة أن ضياع النقاط الثلاث مقابل فوز أهل المربع، سيؤدي إلى تبخر الحلم مبكراً، وتلقى الفريق جرعة كبيرة من الثقة، بفوزه الكبير على حتا في الكأس بثلاثية.

حتا × بني ياس

ويستقبل حتا الأخيرضيفه بني ياس، بحثاً عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة بما يساعده على ترك قاع الترتيب، ويدرك صاحب الأرض أن خسارة جديدة مقابل أي نتيجة إيجابية للفرق التي تعيش معه في الدوامة، ستعقد الموقف.

ويحتاج الفريق إلى تلافي الأخطاء الدفاعية التي غالباً ما تسببت في ضياع النقاط، بينما يتوجب على الرباعي الأجنبي تقديم الأفضل بما يساعدهم على هز شباك الخصوم.

ويدخل السماوي لقاء اليوم بمعنويات الفوز في آخر مباراتين على العين برباعية في «الثامنة» وعلى العروبة في الكأس، مما ساعد الفريق على ضمان التواجد بين الثمانية الكبار.

خورفكان × اتحاد كلباء

سيكون ملعب خورفكان على موعد مع لقاء أبناء العمومة، حين يستقبل خورفكان جاره اتحاد كلباء، ويريد خورفكان ضمان تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة، حتى يجد موطئ قدم في المنطقة الدافئة، بعيداً عن دائرة المهددين.

ويعول صاحب الأرض على فعالية مثلث الخطر البرازيلي في تشكيلته، وإن كانت مباراة الشارقة في الكأس قد كشفت عن بعض العيوب الدفاعية التي تحتاج إلى معالجة سريعة .

أما كلباء الذي تلقى صدمة الخروج المبكر من الكأس بالخسارة أمام الإمارات، فيتطلع إلى تكملة رحلة التميز في الدوري عبر الوصول إلى المباراة الخامسة دون خسارة.