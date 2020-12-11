شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الريال وأتلتيكو وأتالانتا ومونشنجلادباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن حسم قطبا العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو وأتالانتا الايطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني بطاقاتها في الجولة السادسة والأخيرة الأربعاء.

ولحقت الأندية الأربعة ببايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى)، ومانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي (الثالثة)، وليفربول الإنجليزي (الرابعة)، وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني (الخامسة)، وبروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي (السادسة)، ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني (السابعة) وباريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني (الثامنة)، إلى هذا الدور الذي تسحب قرعته الاثنين المقبل.

وتغلب ريال مدريد على مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر لكنهما تأهلا سوياً لأن المباراة الثانية في المجموعة بين إنتر الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني انتهت بتعادلهما سلباً. وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

في المقابل، تلقى إنتر ضربة موجعة بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع شاختار فخرج نهائياً حتى من المشاركة في الدوري الأوروبي لأنه احتل المركز الأخير.

وبلغ أتالانتا ثمن النهائي بفوزه على أياكس الهولندي بعدما سجل له الكولومبي لويس مورييل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، أصبح المصري محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وصاحب أسرع هدف له أيضاً في المسابقة القارية، وقد حقق الإنجاز الثنائي خلال مباراة فريقه ضد ميدتيلاند الدنماركي، وجاء هدف صلاح بعد مرور 55 ثانية مسجلاً هدفه الثاني والعشرين في دوري الأبطال، وسجل ميتديلاند هدف التعادل عبر ألكسندر شولز من ركلة جزاء (62).

وخطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور بفوزه بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورج النمسوي ليلتحق ببايرن ميونيخ الألماني الذي تغلب على لوكوموتيف موسكو الروسي بمنيجة 2-صفر، وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة بفوزه الساحق على ضيفه باشاك شهير التركي 5-1 بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي نيمار (21، 38، و50)، ومبابي (هدفين 42 من ركلة جزاء و62)، فيما سجل محمد توبال (57) للضيوف، وفي المجموعة الثالثة، تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على مرسيليا بنتيجة 3-صفر، وحذا حذوه بورتو البرتغالي إثر تغلبه على أولمبياكوس بهدفين.