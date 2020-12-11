شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن ديربى القناة بافتتاح الدورى: الملعب هو الفيصل ونراهن على الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد العجوز، مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى، أن مواجهة المصرى البورسعيدى دائما ما تحمل المنافسة والندية بين الجانبين، ويلتقى الفريقان الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الأسبوع الافتتاحى لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف العجوز، "الملعب هو الفيصل بين الفريقين، سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة التى تعرضنا لها الموسم الماضى، لدينا ثقة فى قدرات كافة اللاعبين الذين كان لديهم إصرار على حصد الثلاث نقاط وتحقيق بداية مميزة ببداية الدورى”.

وأنهى مدير الكرة تصريحاته قائلا، "اللاعبون الجدد إضافة مميزة وينقصهم فقط بعض الانسجام لتحقيق الأمال المنتظرة”.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .