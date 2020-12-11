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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يلبي دعوة سفير مصر فى البرتغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبّى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة عادل حسن الألفى سفير مصر بالبرتغال على مأدبة عشاء أثناء وجود عضو مجلس الأهلي فى البرتغال الأيام الماضية فى رحلة علاجية للاطمئنان على زوجته التى تعاني من آلام فى القدم.
ويرتبط خالد مرتجي بعلاقة قوية بسفير مصر بالبرتغال، وهو ما ظهر فى مشاعر الود والدفء خلال مأدبة العشاء التى جمعت أسرتي السفير وخالد مرتجي قبل أن يعود عضو مجلس الأهلي للقاهرة صباح اليوم، الجمعة، بعد هذه الرحلة العلاجية.
وقدّم السفير المصري بالبرتغال، وهو نجل اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، التهنئة للمهندس خالد مرتجي بمناسبة فوز الأهلي بالثلاثية التاريخية هذا الموسم بالفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة ولقب الدوري المحلي للمرة الـ42 في تاريخ النادي بجانب التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37.
كما قدّم عادل حسن الألفى التهنئة لخالد مرتجي بمناسبة عيد ميلاده الذي أحتفل به أمس، الخميس، حيث إنه من مواليد10 ديسمبر عام 1960 ويتولى مرتجي الملفات الخارجية في مجلس الأهلي بحكم شبكة العلاقات القوية التى يمتلكها بمسئولين بارزين فى بعض الأندية الأوروبية والاتحادات القارية.
ودخل مرتجى عضوية مجلس إدارة الأهلى في الفترة من 2004 وحتي 2014 وابتعد عن الدورة الماضية بسبب بند الـ8 سنوات ، قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة محمود الخطيب التى فازت بالكامل فى الانتخابات والتي حصل فيها مرتجي على أعلى الأصوات بما قرب من 23 ألف صوت متفوقاً على جميع المُرشحين في جميع المناصب.
وينتمى خالد مرتجى لأسرة رياضية فهو نجل الراحل الفريق عبد المحسن كامل مرتجى رئيس الأهلى فى الفترتين من ديسمبر 1965 حتى يوليو 1967 ومن نوفمبر 1972 حتي ديسمبر 1980 ووالدته هى الحاجة الراحلة إحسان مراد قطب لاعبة كرة السلة السابقة بالنادى.
أسرتي مرتجي وسفير مصر بالبرتغال
خالد مرتجي مع سفير مصر بالبرتغال
خالد مرتجي وأسرته مع سفير مصر بالبرتغال
سفير مصر بالبرتغال برفقة خالد مرتجي
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