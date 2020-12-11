شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يحفز اللاعبين بـ100 ألف جنيه للتتويج بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبيه خلال الجلسة التى جمعتهم أمس، الخميس، قبل افتتاح الدورى بالحصول على 100 ألف جنيه لكل لاعب حال نجاح الدراويش فى الفوز بالبطولة العربية، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وأقام إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، حفل عشاء مساء أمس للاعبى فريق الكرة الأول والجهاز الفنى والإدارى والطبى، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وحرص عثمان على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم نتائج مميزة بمسابقة الدورى تسهم فى احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادى والعودة للمكانة الطبيعية بجانب حصد لقب البطولة العربية والتى أصبح الفريق على بعد خطوة من التأهل للنهائى،وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من جميع اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالب رئيس النادى الإسماعيلى بضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق اقصى استفادة واثبات كل لاعب بالفريق قدرته على ارتداء قميص النادى الذى يتمناه اى لاعب نظرا لحجم الجماهيرية التى يتمتع بها.

ووجه عثمان على أهمية التكاتف حول مصلحة الفريق واعلاء المصلحة العامة وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وابعاده عن مساره الصحيح.

ووعد اللاعبون بتقديم موسم مختلف عن الموسم المنقضى واسعاد الجماهير والتأكيد على أهمية إعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.