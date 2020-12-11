خاص.. عصام الحضري ينتظر النجم الساحلي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

ينتظر عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، قدوم بعثة النجم الساحلي إلى مصر لإتمام تعاقده مع الفريق التونسي حتى يشغل منصب مدرب الحراس في الموسم الحالي 2020/2021.

وكشف الحضري (47 عاما) مؤخراً أنه اعتزل نهائياً كرة القدم سوف يتجه للعمل في مجال التدريب.

وعلم الخليج 365 أن الحضري أنهى الاتفاق مع مسؤولي النجم الساحلي على كل التفاصيل التي تخص انضمامه للجهاز الفني الجديد للفريق في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يوقع الحضري على عقود توليه المهمة في جلسة سيعقدها مع مسؤولي النجم يوم 20 ديسمبر الجاري بعد قدوم بعثة الفريق إلى مصر لمواجهة المقاولون العرب في الكونفدرالية.

وسيلعب النجم أمام المقاولون في مصر يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية، بعدما تمكن الفريق المصري من تجاوز أرتا سيد الجيبوتي في الدور التمهيدي.

يُذكر أن النجم الساحلي أعلن مؤخرًا التعاقد مع البرازيلي جورفان فييرا، الذي سبق وتواجد على رأس الجهاز الفني لأندية الإسماعيلي والزمالك وسموحة.