قناة الزمالك: المديونيات تقترب من 1.5 مليار.. وإحالة العجز للشؤون القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

سرد طارق يحيى، مقدم برنامج "زملكاوي"، على قناة الزمالك، تقريرًا نسبه للجنة المعينة لإدارة ناديه يتحدث عن الأوضاع المالية في القلعة البيضاء.

وقرأ طارق يحيى، خلال حلقة برنامج "زملكاوي"، نص البيان الذي جاء: "في ضوء ما ورد من المدير المالي للنادي تبيّن ما يلي:

- المديونيات المستحقة للجهات الحكومية قد بلغت ما يقارب 1.5 مليار لمصلحة الضرائب بأنواعها والتأمينات، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى، كما يتضمن المبلغ أيضًا مديونيات مخصص قضايا 150 مليون، ومديونيات لاتحاد الكرة بقمية 35 مليون".

- حجم الُسلف التي لم تُسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، و20 مليون جنيه لهذا العام، المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي عدد 20 محلاً ما يقرب من 21 مليون جنيه، كما تمكنت اللجنة المُعينة من تحصيل 10 ملايين من الشركة الراعية تحصيل متأخرات بلغت 3.5 مليون".

- الموازنة المقدرة من المصروفات للنشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جميعها خلال الأسبوع الحالي لسداد ما تبقى من العقود للموسم الماضي إضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين في كرة القدم خلافاً لعقود اللاعبين ومقدمات العقود في جميع الأنشطة الأخرى.

وجاء في ختام البيان الذي تلاه طارق يحيى كالتالي: "اللجنة مستمرة في أعمالها عن طريق المراقب المالي للنادي لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالي 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات المالية للدولة وغيرها من الجهات والنادي".