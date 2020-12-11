فوزي العريان: الزمالك قرر إيقاف طارق يحيى وإحالته للتحقيق

أكد فوزي العريان المستشار القانوني بنادى الزمالك أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زمالكاوي المذاع على

قناه نادي الزمالك.

وأكد فوزي العريان المستشار القانوني بنادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت إيقاف وتحويل طارق يحيي للتحقيق بسبب انتقاده بيان اللجنة المؤقتة للزمالك. وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة

المستشار أحمد البكري، تحويل طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، إلى التحقيق خلال الأيام المقبلة.

وكان طارق يحيي انتقد اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بسبب البيان الصادر عن اللجنة بشأن مديونيات نادي الزمالك.

يذكر أن وزير الرياضة كان أصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل مجلسه للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية.